JoynStaffel 1Folge 20vom 04.01.2024
44 Min.Folge vom 04.01.2024Ab 12

Michelle und Dominik, Melissa und Yasin, Aurelia und Micha, Zoe und Juliano - sie alle sind im großen Finale von "Good Luck Guys". Oder doch nicht? Denn zuerst gibt es noch eine unerwartete Überraschung für alle: Vor dem letzten Spiel gibt es noch eine Eliminierung. Wer muss so kurz vor dem Ziel den Strand verlassen? Und wer kann sich am Ende gegen alle beweisen und gewinnt als bestes Adventure-Duo 20.000 Euro?

