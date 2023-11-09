Grantlerin Zoe verscherzt es sich mit allenJetzt kostenlos streamen
Good Luck Guys
Folge 4: Grantlerin Zoe verscherzt es sich mit allen
48 Min.Folge vom 09.11.2023Ab 12
In der ersten Expedition haben zwei Teams die Chance, sich vor dem Exit zu sichern. Doch wer überwindet Ekel und nutzt seinen Verstand für den Sieg? Die zurückgebliebenen Teams versuchen am Strand, ihr Leben durch Nahrungssuche zu erleichtern und finden dabei auch gefallen untereinander. Nur Zoe ist mit allem unzufrieden, was besonders einer zu spüren bekommt.
Good Luck Guys
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Joyn, Bildrechte: Joyn