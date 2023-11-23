Jade und Paco mischen die Gruppe aufJetzt kostenlos streamen
Good Luck Guys
Folge 8: Jade und Paco mischen die Gruppe auf
44 Min.Folge vom 23.11.2023Ab 12
Der Einzug von Paco und Jade wirbelt die Gruppe kräftig auf. Doch viel Zeit haben die Adventurer nicht, um sich zu ärgern. Im nächsten Pearl Game können sie sich mit Ruhm und Matsch bekleckern und weitere Perlen gewinnen. Doch auch hier ist wieder Streit vorprogrammiert. Außerdem werden die Nerven immer gereizter: ein kleiner Spaß sorgt für einen Vulkanausbruch bei Team Lila.
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Joyn, Bildrechte: Joyn