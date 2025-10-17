Großstadtrevier
Folge 11: Ermessensfrage
49 Min.Folge vom 17.10.2025Ab 12
Dirk und Tanja werden zu einem Familienstreit gerufen. Polizeialltag, wie es scheint. Aber es kommt anders: Der wildgewordene Familienvater Harder, der seine Frau und seinen Sohn verprügelt hat, nimmt angesichts der beiden Polizisten seine kleine Tochter Melanie und schließt sich in der Küche ein. Er droht, dem Kind etwas anzutun, falls die Polizisten nicht abziehen und ihn unbehelligt lassen. Handelt es sich hierbei um eine Geiselnahme oder um einen aus dem Ruder gelaufenen Familienstreit?
