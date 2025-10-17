Zum Inhalt springenBarrierefrei
Großstadtrevier

ARD PlusStaffel 12Folge 9vom 17.10.2025
Folge 9: Feiglinge

48 Min.Folge vom 17.10.2025Ab 12

Eine junge Frau hat zwei Dealer beobachtet, die Jugendlichen Drogen verkaufen. Dirk und Tanja nehmen die Verfolgung auf. Die Dealer verschwinden in einem U-Bahn-Schacht. Tanja schafft es gerade noch, in einen der Waggons zu springen. Dirk bleibt vor der Tür zurück. Allein steht sie nun den beiden Dealern gegenüber. Durch Drogen angetörnt, fangen die beiden an, Tanja zu provozieren. In dem Waggon befinden sich zwar auch noch weitere Fahrgäste, keiner von ihnen wagt es jedoch, in die Situation einzugreifen. Die Lage spitzt sich zu, als einer der beiden Tanja die Waffe abnimmt und sie damit bedroht ...

ARD Plus
