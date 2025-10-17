Großstadtrevier
Folge 12: Der Koffer
48 Min.Folge vom 17.10.2025Ab 12
Auf dem 14. Revier ist wieder einiges los: Dem Ehepaar Linke ist bei seiner Ankunft an den Hamburger Landungsbrücken der Koffer gestohlen worden, und eine Kindergärtnerin gibt völlig verzweifelt eine Vermisstenanzeige auf: Lotta, ein stummes Mädchen, ist nach einem Ausflug verschwunden ...
Großstadtrevier
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12