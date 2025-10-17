Zum Inhalt springenBarrierefrei
Großstadtrevier
Staffel 12Folge 2vom 17.10.2025
Folge 2: Papilein

48 Min.Folge vom 17.10.2025Ab 12

Die Kollegen vom 14. Revier rätseln, ob der acht Jahre alte Henry der Sohn von Dirk Matthies ist. Immerhin war Dirk mit Henrys Mutter Sabine vor acht Jahren befreundet; der Junge ähnelt ihm und hat seinen Vater nie kennengelernt. Die Einzige, die das Geheimnis lüften kann, ist Sabine. Doch die liegt nach einem schweren Verkehrsunfall bewusstlos im Krankenhaus. Dirk kümmert sich notgedrungen um den Jungen ...

