Großstadtrevier
Folge 2: Papilein
48 Min.Folge vom 17.10.2025Ab 12
Die Kollegen vom 14. Revier rätseln, ob der acht Jahre alte Henry der Sohn von Dirk Matthies ist. Immerhin war Dirk mit Henrys Mutter Sabine vor acht Jahren befreundet; der Junge ähnelt ihm und hat seinen Vater nie kennengelernt. Die Einzige, die das Geheimnis lüften kann, ist Sabine. Doch die liegt nach einem schweren Verkehrsunfall bewusstlos im Krankenhaus. Dirk kümmert sich notgedrungen um den Jungen ...
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Großstadtrevier
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NDR