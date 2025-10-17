Großstadtrevier
Folge 6: Einsatz mit Geschmack
48 Min.Folge vom 17.10.2025Ab 12
Ein Fall 'mit Geschmack' fällt dieses Mal eindeutig in die Zuständigkeit von Obermeister Dietmar Steiner - zumal es sich um den Geschmack von Sahnetorten handelt! Konditormeister Leibholz wird erpresst: Man will seine Torten vergiften, wenn er nicht eine hohe Summe an den Erpresser zahlt. Steiner postiert sich – als Gast getarnt – in dem Café und betätigt sich als Undercover-Aufklärer ...
