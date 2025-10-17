Zum Inhalt springenBarrierefrei
Großstadtrevier

Alles wird gut

ARD PlusStaffel 12Folge 4vom 17.10.2025
Alles wird gut

Großstadtrevier

Folge 4: Alles wird gut

49 Min.Folge vom 17.10.2025Ab 12

Auf dem 14. Revier meldet das Arzt-Ehepaar Altmann ihren 14 Jahre alten Sohn als vermisst. Ein Abschiedsbrief lässt Schlimmes befürchten. Doch bald finden Dirk und Tanja heraus, dass der wohlerzogene Musterschüler ausgerechnet durch die alte Hure Angie neuen Lebensmut bekommt ...

ARD Plus
