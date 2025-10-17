Großstadtrevier
Folge 4: Alles wird gut
49 Min.Folge vom 17.10.2025Ab 12
Auf dem 14. Revier meldet das Arzt-Ehepaar Altmann ihren 14 Jahre alten Sohn als vermisst. Ein Abschiedsbrief lässt Schlimmes befürchten. Doch bald finden Dirk und Tanja heraus, dass der wohlerzogene Musterschüler ausgerechnet durch die alte Hure Angie neuen Lebensmut bekommt ...
