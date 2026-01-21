Zum Inhalt springenBarrierefrei
Großstadtrevier

Harry's Fall

ARD PlusStaffel 16Folge 10vom 21.01.2026
Harry&#39;s Fall

Großstadtrevier

Folge 10: Harry's Fall

48 Min.Folge vom 21.01.2026Ab 12

Ein Geldtransporter wird überfallen und der Koffer mit den Einnahmen eines Kaufhauses entwendet. Harry Möller und Henning Schulz haben die Diebe schnell geschnappt. Doch bei der Vernehmung stellen ihre Kollegen Anna und Dirk fest, dass das gestohlene Geld verschwunden ist. Der Verdacht der Kripo fällt auf Harry, da sie die Beute nach der Festnahme in Verwahrung genommen hatte. Sie wird mit sofortiger Wirkung vom Dienst beurlaubt. Das sorgt für große Empörung. Ihre Kollegen machen sich daran, den wahren Tathergang aufzuklären ...

