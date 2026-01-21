Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Großstadtrevier

Die schöne Frau Kückelmann

ARD PlusStaffel 16Folge 5vom 21.01.2026
Die schöne Frau Kückelmann

Die schöne Frau KückelmannJetzt kostenlos streamen

Großstadtrevier

Folge 5: Die schöne Frau Kückelmann

49 Min.Folge vom 21.01.2026Ab 12

Eine professionelle Betrügerbande hat sich auf Autounfälle spezialisiert, um bei Versicherungen abzukassieren. Bei den Ermittlungen lernt Dirk Matthies an einem vermeintlichen Unfallort die äußerst attraktive Sandra Kückelmann kennen und ist völlig fasziniert von ihr. Aber sie spielt mit falschen Karten und wickelt nicht nur Dirk, sondern auch Henning um den kleinen Finger. Anna und Harry sind berechtigterweise misstrauisch. Doch ihre Warnungen stoßen bei den verliebten Männern auf wenig Gehör ...

Weitere Folgen in Staffel 16

Alle Staffeln im Überblick

Großstadtrevier
ARD Plus
Großstadtrevier

Großstadtrevier

Alle 17 Staffeln und Folgen