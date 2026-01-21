Die schöne Frau KückelmannJetzt kostenlos streamen
Großstadtrevier
Folge 5: Die schöne Frau Kückelmann
49 Min.Folge vom 21.01.2026Ab 12
Eine professionelle Betrügerbande hat sich auf Autounfälle spezialisiert, um bei Versicherungen abzukassieren. Bei den Ermittlungen lernt Dirk Matthies an einem vermeintlichen Unfallort die äußerst attraktive Sandra Kückelmann kennen und ist völlig fasziniert von ihr. Aber sie spielt mit falschen Karten und wickelt nicht nur Dirk, sondern auch Henning um den kleinen Finger. Anna und Harry sind berechtigterweise misstrauisch. Doch ihre Warnungen stoßen bei den verliebten Männern auf wenig Gehör ...
