Großstadtrevier
Folge 11: Mutproben
49 Min.Folge vom 21.01.2026Ab 12
Eine Frau wird in einem Keller schwer verletzt und völlig verängstigt aufgefunden. Anna Bergmann und Dirk Matthies hören sich im Haus um. Doch die Bewohner wirken eingeschüchtert. Nur die 14-jährige Julia besitzt genug Zivilcourage und belastet den Ehemann der Verletzten. Schon länger tyrannisiert der nicht nur seine Frau, sondern das ganze Haus. Immer noch auf freiem Fuß, erfährt er von der Aussage und bedroht Julia und ihre Mutter. Der Tag kommt, an dem er seine Drohungen wahr machen will ...
Weitere Folgen in Staffel 16
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Großstadtrevier
Alle 17 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12