Großstadtrevier
Folge 7: Erste Hilfe
48 Min.Folge vom 21.01.2026Ab 12
Der 40-jährige Speditionsfahrer Konrad Schwonek befreit sich endlich aus den Fängen seiner Mutter, die ihn am liebsten Tag und Nacht um sich hätte. Dirk Matthies ist gerade noch rechtzeitig zur Stelle, als die enttäuschte Mutter versucht, sich aus Angst vor der Einsamkeit etwas anzutun. Doch nun hat Dirk Frau Schwonek am Hals ...
Genre:Krimi, Thriller, Drama
Altersfreigabe:
12