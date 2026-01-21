Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Großstadtrevier

Erste Hilfe

ARD PlusStaffel 16Folge 7vom 21.01.2026
Erste Hilfe

Erste HilfeJetzt kostenlos streamen

Großstadtrevier

Folge 7: Erste Hilfe

48 Min.Folge vom 21.01.2026Ab 12

Der 40-jährige Speditionsfahrer Konrad Schwonek befreit sich endlich aus den Fängen seiner Mutter, die ihn am liebsten Tag und Nacht um sich hätte. Dirk Matthies ist gerade noch rechtzeitig zur Stelle, als die enttäuschte Mutter versucht, sich aus Angst vor der Einsamkeit etwas anzutun. Doch nun hat Dirk Frau Schwonek am Hals ...

Weitere Folgen in Staffel 16

Alle Staffeln im Überblick

Großstadtrevier
ARD Plus
Großstadtrevier

Großstadtrevier

Alle 17 Staffeln und Folgen