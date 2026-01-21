Zum Inhalt springenBarrierefrei
Großstadtrevier

Die Jagd nach dem Glück

ARD PlusStaffel 16Folge 3vom 21.01.2026
Die Jagd nach dem Glück

Großstadtrevier

Folge 3: Die Jagd nach dem Glück

48 Min.Folge vom 21.01.2026Ab 12

Das Modeatelier Schaper steht kurz vor der Präsentation einer neuen Kollektion, als im Atelier eingebrochen wird und die Stoffmuster der neuen Kleiderauswahl verschwinden. Dirk Matthies und Anna Bergmann nehmen die Ermittlungen auf. Eine Mitarbeiterin des Hauses schwärzt die junge Modedesignerin Inka Peters an. Warum war Inka mitten in der Nacht im Atelier? Hat sie etwa für die Konkurrenz zugeschlagen? Dirk hat da so seine Zweifel ...

ARD Plus
Alle 17 Staffeln und Folgen