Die Jagd nach dem GlückJetzt kostenlos streamen
Großstadtrevier
Folge 3: Die Jagd nach dem Glück
48 Min.Folge vom 21.01.2026Ab 12
Das Modeatelier Schaper steht kurz vor der Präsentation einer neuen Kollektion, als im Atelier eingebrochen wird und die Stoffmuster der neuen Kleiderauswahl verschwinden. Dirk Matthies und Anna Bergmann nehmen die Ermittlungen auf. Eine Mitarbeiterin des Hauses schwärzt die junge Modedesignerin Inka Peters an. Warum war Inka mitten in der Nacht im Atelier? Hat sie etwa für die Konkurrenz zugeschlagen? Dirk hat da so seine Zweifel ...
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12