Großstadtrevier
Folge 13: Das wahre ich
49 Min.Folge vom 21.01.2026Ab 12
Schon seit Jahren ist der einstige Fernsehkomiker Heinzi Héviz beim Publikum abgemeldet. Als ihm der dubiose Manager Jürgen Wulf die Chance auf ein großes Comeback in Aussicht stellt, ist Héviz bereit, sein letztes Geld aufs Spiel zu setzen. Durch die Ehefrau, die einerseits um ihre Existenz fürchtet, andererseits der treueste Fan ihres Mannes ist, werden Dirk Matthies und Anna Bergmann auf den Fall aufmerksam ...
Genre:Krimi, Thriller, Drama
Altersfreigabe:
12