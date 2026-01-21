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Großstadtrevier

Das Findelkind

ARD PlusStaffel 16Folge 1vom 21.01.2026
Das Findelkind

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Folge 1: Das Findelkind

49 Min.Folge vom 21.01.2026Ab 12

Die junge polnische Prostituierte Elena ist verzweifelt. Ihr Zuhälter will ihr das gerade geborene Kind wegnehmen, denn es bedeutet für ihn in jeder Hinsicht nur Ärger. Sie flüchtet und weiß nicht, wie sie ihr Baby schützen soll. Als letzte Rettung legt sie es schließlich in den Streifenwagen 14/2 von Dirk Matthies und Anna Bergmann. Auf der Suche nach der leiblichen Mutter entwickelt das Team vom 14. Revier kollektiv Muttergefühle und jede Menge ungeahnte Talente ...

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