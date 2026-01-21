Großstadtrevier
Folge 1: Das Findelkind
49 Min.Folge vom 21.01.2026Ab 12
Die junge polnische Prostituierte Elena ist verzweifelt. Ihr Zuhälter will ihr das gerade geborene Kind wegnehmen, denn es bedeutet für ihn in jeder Hinsicht nur Ärger. Sie flüchtet und weiß nicht, wie sie ihr Baby schützen soll. Als letzte Rettung legt sie es schließlich in den Streifenwagen 14/2 von Dirk Matthies und Anna Bergmann. Auf der Suche nach der leiblichen Mutter entwickelt das Team vom 14. Revier kollektiv Muttergefühle und jede Menge ungeahnte Talente ...
Weitere Folgen in Staffel 16
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Großstadtrevier
Alle 20 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-20: NDR