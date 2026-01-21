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Großstadtrevier

Vaterliebe

ARD PlusStaffel 16Folge 2vom 21.01.2026
Vaterliebe

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Folge 2: Vaterliebe

48 Min.Folge vom 21.01.2026Ab 12

Die 13-jährige Sabine kommt eines Tages nicht nach Hause. Zunächst sieht es so aus, als hätte ihr Vater, ein arbeitsloser Syrer, sie entführt. Doch es könnte noch einen anderen Grund geben: Sabine wollte vielleicht gar nicht mehr bei ihrer Mutter und deren neuem Lebensgefährten bleiben. Dirk und Anna sowie die Zivilfahnder &quot;Harry&quot; und Henning setzen in einer dramatischen Rettungsaktion alles daran, zwischen der zerrütteten Familie zu vermitteln ...

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