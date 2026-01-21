Großstadtrevier
Folge 2: Vaterliebe
48 Min.Folge vom 21.01.2026Ab 12
Die 13-jährige Sabine kommt eines Tages nicht nach Hause. Zunächst sieht es so aus, als hätte ihr Vater, ein arbeitsloser Syrer, sie entführt. Doch es könnte noch einen anderen Grund geben: Sabine wollte vielleicht gar nicht mehr bei ihrer Mutter und deren neuem Lebensgefährten bleiben. Dirk und Anna sowie die Zivilfahnder "Harry" und Henning setzen in einer dramatischen Rettungsaktion alles daran, zwischen der zerrütteten Familie zu vermitteln ...
Weitere Folgen in Staffel 16
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Großstadtrevier
Alle 20 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-20: NDR