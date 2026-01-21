Großstadtrevier
Folge 6: Kleiner Mann, was nun?
48 Min.Folge vom 21.01.2026Ab 12
Der elfjährige Jörn Eckert will seinen Eltern helfen, den Schuldenberg abzutragen. Er schwänzt die Schule und hat diverse Nebenjobs. Unter anderem arbeitet Jörn für einen zwielichtigen Dealer. Gelingt es Dirk Matthies mithilfe seiner Kollegin Anna Bergmann, den Jungen vor dem Jugendamt zu bewahren?
Weitere Folgen in Staffel 16
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Großstadtrevier
Alle 20 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-20: NDR