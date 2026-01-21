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Großstadtrevier

Mäuse und Menschen

ARD PlusStaffel 16Folge 8vom 21.01.2026
Mäuse und Menschen

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Folge 8: Mäuse und Menschen

48 Min.Folge vom 21.01.2026Ab 12

Aus einem Versuchslabor verschwinden mit Tollwut-Erregern geimpfte Mäuse. Die Tiere müssen so schnell wie möglich gefunden werden, denn es besteht große Gefahr: Eine Ansteckung kann für Menschen tödlich enden! Die Polizisten des 14. Reviers sind gefordert, denn es gilt, eine Seuche in Hamburg zu verhindern ...

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