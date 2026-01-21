Großstadtrevier
Folge 8: Mäuse und Menschen
48 Min.Folge vom 21.01.2026Ab 12
Aus einem Versuchslabor verschwinden mit Tollwut-Erregern geimpfte Mäuse. Die Tiere müssen so schnell wie möglich gefunden werden, denn es besteht große Gefahr: Eine Ansteckung kann für Menschen tödlich enden! Die Polizisten des 14. Reviers sind gefordert, denn es gilt, eine Seuche in Hamburg zu verhindern ...
Weitere Folgen in Staffel 16
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Großstadtrevier
Alle 20 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-20: NDR