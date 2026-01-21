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Großstadtrevier

Königskinder

ARD PlusStaffel 16Folge 9vom 21.01.2026
Königskinder

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Folge 9: Königskinder

48 Min.Folge vom 21.01.2026Ab 12

Diverse Tankstellenüberfälle, die immer nach dem gleichen Muster ablaufen, halten Dirk und Anna auf Trab. Die 16-jährige Lara gilt als einzige Zeugin. Doch aus rätselhaften Gründen weigert sie sich, die Täter zu identifizieren. Als bei einem Überfall eine Frau angeschossen wird, spitzt sich die Lage jedoch dramatisch zu ...

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