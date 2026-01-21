Großstadtrevier
Folge 9: Königskinder
48 Min.Folge vom 21.01.2026Ab 12
Diverse Tankstellenüberfälle, die immer nach dem gleichen Muster ablaufen, halten Dirk und Anna auf Trab. Die 16-jährige Lara gilt als einzige Zeugin. Doch aus rätselhaften Gründen weigert sie sich, die Täter zu identifizieren. Als bei einem Überfall eine Frau angeschossen wird, spitzt sich die Lage jedoch dramatisch zu ...
Weitere Folgen in Staffel 16
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Großstadtrevier
Alle 20 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12