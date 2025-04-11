Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
GSG 9 - Die Eliteeinheit

Feuertaufe

Planet MoviesStaffel 1Folge 1
Feuertaufe

FeuertaufeJetzt kostenlos streamen

GSG 9 - Die Eliteeinheit

Folge 1: Feuertaufe

47 Min.Ab 12

Nach einem gescheiterten Zugriff nimmt der Bruder des Verhafteten amerikanische Schwimmerinnen als Geiseln und fordert seinen Bruder im Austausch gegen die Sportlerinnen. Er will ein Feuergefecht provozieren, um die `Schwäche Deutschlands' zu zeigen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

GSG 9 - Die Eliteeinheit
Planet Movies
GSG 9 - Die Eliteeinheit

GSG 9 - Die Eliteeinheit

Alle 2 Staffeln und Folgen