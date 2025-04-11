Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ich, der Feind

Planet Movies
Staffel 1
Folge 13
Folge 13: Ich, der Feind

45 Min.
Ab 12

Afrikanische Regimegegner nehmen Angehörige von Soldaten als Geiseln und zwingen sie zu Attentaten. Als Gebs Frau entführt wird und er einen Staatspräsidenten erschießen soll, sucht die GSG 9 fieberhaft nach den Terroristen.

