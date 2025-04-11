GSG 9 - Die Eliteeinheit
Folge 8: Transatlantische Freundschaft
47 Min.Ab 16
Die GSG 9 kapert einen mysteriösen Learjet, der sich als Transport der CIA entpuppt. An Bord ist ein terrorverdächtiger deutscher Staatsbürger, der zum Verhör in ein Drittland ausgeflogen werden soll. Er behauptet, das alles wäre eine Verwechslung.
Genre:Action, Krimi
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Tiberius Film