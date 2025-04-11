GSG 9 - Die Eliteeinheit
Folge 9: Abgewiesen
45 Min.Ab 16
Ein abgewiesener GSG 9-Anwärter rächt sich an der Einheit, indem er die Auszubildenden bedroht. Der Mann war damals als zu unmenschlich eingestuft worden und übt seine Rache auf perfide Weise, indem er den Abschlusstest und die Neuen manipuliert.
Genre:Action, Krimi
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Tiberius Film