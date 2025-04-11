Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
GSG 9 - Die Eliteeinheit

Die Botschaft

Planet MoviesStaffel 1Folge 4
Die Botschaft

Die BotschaftJetzt kostenlos streamen

GSG 9 - Die Eliteeinheit

Folge 4: Die Botschaft

46 Min.Ab 12

Eine Frau nimmt in der deutschen Botschaft in Minsk die Frau des Bundespräsidenten als Geisel. Diesmal kann der Fall ganz menschlich gelöst werden, denn Sohn und Mutter der Frau leben in Deutschland und senden ihr eine Botschaft.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

GSG 9 - Die Eliteeinheit
Planet Movies
GSG 9 - Die Eliteeinheit

GSG 9 - Die Eliteeinheit

Alle 2 Staffeln und Folgen