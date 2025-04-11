GSG 9 - Die Eliteeinheit
Folge 2: Der unsichtbare Feind
44 Min.Ab 12
Bei einer Tagung der WHO muss ein Anschlag mit einem genmanipulierten Pockenvirus verhindert werden, die Erpresser fordern eine bessere Versorgung der Entwicklungsländer. Im Einsatz infiziert sich Team-Neuling Frank Wernitz mit dem tödlichen Virus.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
GSG 9 - Die Eliteeinheit
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Action, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Tiberius Film