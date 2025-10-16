Staffel 1Folge 16vom 16.10.2025
Hart aber herzlich
Folge 16: Abfahrtslauf der Damen
48 Min.Ab 12
Der verheiratete Halsey plant mit seiner Geliebten Marina den Mord an seiner Frau Kate, doch dann wird er selbst getötet, denn beide Frauen haben es auf seine Lebensversicherung abgesehen. Kate, die nicht teilen will, bringt zusammen mit ihrem Liebhaber Peter auch noch Marina um. Und auch Jonathan und Jennifer entgehen nur knapp einem Attentat ...
Hart aber herzlich
Genre:Krimi-Drama, Abenteuer, Action
Produktion:US, 1979
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland