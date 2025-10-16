Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hart aber herzlich

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 16vom 16.10.2025
Abfahrtslauf der Damen

Abfahrtslauf der Damen

Folge 16: Abfahrtslauf der Damen

48 Min.Folge vom 16.10.2025Ab 12

Der verheiratete Halsey plant mit seiner Geliebten Marina den Mord an seiner Frau Kate, doch dann wird er selbst getötet, denn beide Frauen haben es auf seine Lebensversicherung abgesehen. Kate, die nicht teilen will, bringt zusammen mit ihrem Liebhaber Peter auch noch Marina um. Und auch Jonathan und Jennifer entgehen nur knapp einem Attentat ...

