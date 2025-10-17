Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Hart aber herzlich

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 17vom 17.10.2025
Der betrogene Betrüger

Der betrogene BetrügerJetzt kostenlos streamen

Hart aber herzlich

Folge 17: Der betrogene Betrüger

48 Min.Folge vom 17.10.2025Ab 12

Philip Hampton und seine Frau Claire werden in Südamerika entführt, um ihrem Freund und Arbeitgeber Jonathan Hart eine Million Dollar in Diamanten als Lösegeld abzupressen. Der Kidnapper ist Herbert Cober, der mit Jonathan noch eine Rechnung offen hat. Die Harts fliegen nach Südamerika, übergeben die Diamanten, und die Hamptons werden freigelassen. Doch ganz so einfach lässt sich Jonathan keine Million abnehmen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Hart aber herzlich
SAT.1 GOLD

Hart aber herzlich

Alle 2 Staffeln und Folgen