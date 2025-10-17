Staffel 1Folge 17vom 17.10.2025
Der betrogene BetrügerJetzt kostenlos streamen
Hart aber herzlich
Folge 17: Der betrogene Betrüger
48 Min.Folge vom 17.10.2025Ab 12
Philip Hampton und seine Frau Claire werden in Südamerika entführt, um ihrem Freund und Arbeitgeber Jonathan Hart eine Million Dollar in Diamanten als Lösegeld abzupressen. Der Kidnapper ist Herbert Cober, der mit Jonathan noch eine Rechnung offen hat. Die Harts fliegen nach Südamerika, übergeben die Diamanten, und die Hamptons werden freigelassen. Doch ganz so einfach lässt sich Jonathan keine Million abnehmen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hart aber herzlich
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Abenteuer, Action
Produktion:US, 1979
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland