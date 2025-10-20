Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hart aber herzlich

SAT.1 GOLD Staffel 1 Folge 18 vom 20.10.2025
Der sechste Sinn

Hart aber herzlich

Folge 18: Der sechste Sinn

48 Min. Folge vom 20.10.2025 Ab 12

Die Harts geraten in einen Mordfall mit übersinnlichen Begleiterscheinungen: Im Rahmen eines parapsychologischen Versuchsprogramms lernen sie die medial begabte Sara kennen, die seit der Geburt von ihrer Zwillingsschwester getrennt lebt. Sara spürt, wie ihre verschollene Schwester ermordet wird, und bringt Jonathan und Jennifer auf die Spur des Täters. Mit einem Trick locken sie ihn zu einer spiritistischen Sitzung.

