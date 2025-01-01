Hart of Dixie
Folge 11: Wutprobe
41 Min.
Ein großes Fest bringt viel zwischenmenschlichen Wirbel mit sich. Bluebell feiert den "Tag der Pioniere". Lemon bemüht sich, das Catering in die Hand zu nehmen. Nachdem sie ihre Tollpatschigkeit bereits als Kellnerin in Wades Kneipe unter Beweis gestellt hat, möchte Lavon ihr ungern diese Aufgabe überlassen. Wade und Zoe schlüpfen hingegen in die Rolle des Präsidenten und seiner Frau. Wie immer, hat die junge Ärztin etwas an ihrem Partner zu meckern.
Hart of Dixie
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen