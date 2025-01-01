Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hart of Dixie

Immer in meinen Gedanken

WarnerStaffel 2Folge 2
Immer in meinen Gedanken

Immer in meinen GedankenJetzt kostenlos streamen

Hart of Dixie

Folge 2: Immer in meinen Gedanken

41 Min.

Wade und Zoe verbindet eine Hassliebe: Diese Kombination scheint äußerst gut in der Horizontalen zu harmonieren. Zoe will die Beziehung jedoch beenden. Wade wettet mit ihr um 100 Dollar, dass sie ihm nicht widerstehen kann. Lemon nimmt unterdessen einen Kellner-Job in Wades Restaurant an. Dabei ist sie die Einzige, die von ihren Servicequalitäten überzeugt ist.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Hart of Dixie
Warner
Hart of Dixie

Hart of Dixie

Alle 4 Staffeln und Folgen