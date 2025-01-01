Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hart of Dixie

Lemon 2.0

WarnerStaffel 2Folge 14
Lemon 2.0

Lemon 2.0Jetzt kostenlos streamen

Hart of Dixie

Folge 14: Lemon 2.0

41 Min.Ab 6

Zoe hat alle Hände voll zu tun, denn die Erkältungswelle führt sämtliche Bewohner von Bluebell zu ihr in die Praxis. Wade ist von dem Umstand wenig begeistert, da er mehr Zeit mit ihr verbringen will. Unterdessen bereiten sich Lemon und Schwester Magnolia auf den großen Schlag gegen Shelby vor. Sie können nicht akzeptieren, dass ihr Vater die Beziehung mit ihr tatsächlich öffentlich machen möchte.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Hart of Dixie
Warner
Hart of Dixie

Hart of Dixie

Alle 4 Staffeln und Folgen