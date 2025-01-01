Hart of Dixie
Folge 20: Die große Manipulatorin
40 Min.
Für Zoe bricht eine Welt zusammen, als sie erfährt dass Tansy zu George zieht. Dennoch fasst sie sich ein Herz und gesteht ihm ihre Gefühle. Kann sie ihn dazu bewegen, Tansy zu verlassen? Unterdessen versuchen Wade und Lemon, dem Rammer Jammer ein neues Image zu verpassen. Das beinhaltet auch eine neue Klientel. Sie stehen vor der heiklen Aufgabe, ihre Stammkunden zu verscheuchen.
