Hart of Dixie

Viele Wege führen zum Glück

Staffel 2Folge 3
Viele Wege führen zum Glück

Folge 3: Viele Wege führen zum Glück

41 Min.

Zoe stöbert in dem Ehemaligen-Heft ihrer Uni, in dem die Absolventen samt ihrer glorreichen Karrieren abgebildet sind. Es ärgert sie, dass ein Ex-Kommilitone große berufliche Erfolge erzielt hat und plant die Revanche. Sie lädt einen Reporter nach Bluebell ein, der ihre florierende Praxis festhalten soll. Doch die Aktion verläuft nicht nach Zoes Vorstellungen. Unterdessen fürchtet Lavon um seinen Sitz als Bürgermeister. Konkurrentin Ruby ist ihm dicht auf den Fersen.

