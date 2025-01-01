Hart of Dixie
Folge 10: Ende gut, alles gut
41 Min.Ab 6
Bluebell in höchster Aufregung! Nachdem Lavon seiner angebeteten Lemon einen Antrag gemacht hat, erfährt sie just auf der Verlobungsfeier, dass der Antrag gar nicht für sie gedacht war. Lavon hat sich einfach Zoes Hochzeitskulisse für Wade zu Nutzen gemacht. Eine stocksaure Lemon flüchtet daraufhin von ihrer eigenen Feier, während Zoes Wehen immer heftiger werden. Im Krankenhaus geschieht dann etwas Unerwartetes.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hart of Dixie
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen