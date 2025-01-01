Hart of Dixie
Folge 4: Shelby ist unschlagbar
41 Min.Ab 6
Lavon organisiert spontan eine Talentshow, bei der ganz Bluebell teilnehmen soll. Die Einwohner können sich dabei ein kleines Taschengeld dazuverdienen, was besonders Lemon im Moment sehr gelegen käme. Jeder fürchtet sich jedoch vor der äußerst begabten Shelby, die die besten Chancen auf den Siegerpokal hat. Kurz vor dem Auftritt wird Shelby plötzlich so krank, dass ihre Teilnahme auf der Kippe steht. Zufall oder Plan?
Hart of Dixie
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
