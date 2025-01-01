Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hart of Dixie

WarnerStaffel 4Folge 8
Folge 8: Die Überraschungsparty

41 Min.Ab 6

Brick hat Geburtstag und rechnet fest damit, dass seine Liebsten eine Überraschungsparty für ihn geben. Als er dann von Lemon und Lavon mitgenommen wird, scheinen sich seine Vermutungen zu bestätigen. Die beiden haben jedoch keine Party mit Brick im Sinn ... Unterdessen freut sich Bluebell über Nachwuchs: Das Baby von Tom und Wanda ist geschlüpft und das ganze Städtchen greift den beiden unter die Arme.

