Hart of Dixie
Folge 3: Nacht der Erkenntnis
41 Min.Ab 6
Lemon hat Sehnsucht nach der guten alten Highschool-Zeit und will diese mit einer Aktion wieder aufleben lassen: Gemeinsam mit Annabeth und Crickett fällt sie in das Ferienhaus von Georges Eltern ein. Es bleibt nicht lange bei einem reinen Mädelsabend, denn schon bald gesellen sich auch George und Lavon dazu. Die Männer nehmen aus dem Aufenthalt eine wichtige Erkenntnis in Sachen Liebe mit. Unterdessen bemühen sich Zoe und Wade, Ordnung in ihre chaotische Beziehung zu bringen.
Genre:Drama
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen