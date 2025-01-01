Hart of Dixie
Folge 2: Lockenwickler
41 Min.Ab 6
Wade kann Zoes Verhalten nicht einordnen und bittet die Liebesexpertin Lemon um Rat. Lavon und George versuchen unterdessen gleichzeitig, mehr über Lemons neuen Freund Henry zu erfahren. Ist er ein ernstzunehmender Konkurrent? Zoe hat angesichts ihres chaotischen Liebeslebens, Probleme sich auf ihre Aufgaben als Ärztin zu konzentrieren.
Hart of Dixie
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Drama
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
