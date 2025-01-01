Hart of Dixie
Folge 6: Echte Alabama Kerle
41 Min.Ab 6
Wie erzieht man ein kleines Lebewesen zu einem echten Alabama-Kerl? Vor allem wenn die Mutter ein typisches New-Yorker-Großstadtmädchen wie Zoe ist? Die Aufgabe macht ihr große Angst, und auch Wade bekommt langsam Schweißausbrüche. In Dr. Breelands Praxis taucht unterdessen ein junges Mädchen mit ihrer Mutter auf. Bei der Mutter handelt Dr. Breelands Ex-Frau Alice, die damals ihn und ihre Töchter Lemon und Magnolia im Stich gelassen hatte.
