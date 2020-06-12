Haunted - Seelen ohne Frieden
Folge vom 12.06.2020: Das Mädchen vom Dolgensee
44 Min.Folge vom 12.06.2020Ab 12
Als Sandra Schust im Jahr 2007 zu ihrem Freund Alex in Gussow-Heidesee zieht, ahnt sie nicht, was in dieser Wohnung auf sie wartet. Als Sandra dann eines Nachts ein Mädchen mit langen, nassen Haaren auf sich sitzen sieht - bekommt sie es mit der Angst zu tun. Zögerlich erzählt sie Alex von ihrer Erscheinung, der sie damit aufzieht, dass sicherlich das Mädchen vom Dolgensee dahintersteckt. Sandra recherchiert und stößt auf die grausame Geschichte der Ortschaft Gussow und dessen schrecklichen Schicksal im 30-jährigen Krieg….
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Mystery, Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Warner Bros. Discovery, Inc.