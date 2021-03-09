Haus-Flipping mit Tarek
Folge vom 09.03.2021: Blutige Anfänger
22 Min.Folge vom 09.03.2021
Lidia und Fernando wollen mit einem Haus in Rancho Cucamonga ins Flipping-Geschäft einsteigen. Sie haben keinerlei Erfahrung, aber große Träume und investieren dafür all ihre Ersparnisse. Während die Maklerin Lidia von teurem Design träumt, spart der Banker Fernando, wo er kann. Nachdem die beiden abgezockt wurden, hören sie auf Tareks Tipp und engagieren einen Bauleiter, mit dem das Projekt endlich Form annimmt.
Genre:Haus und Garten, Heimwerken
