HGTVFolge vom 26.01.2021
22 Min.Folge vom 26.01.2021

Tarek El Moussa wird von seinen Schützlingen Victor und Deanna zu einer neuen Baustelle gerufen. Sie wollen ihr ganzes Budget in ein Haus stecken, das sich als echte Bruchbude herausstellt und bei dem eine wichtige Genehmigung fehlt. Als das Projekt ins Wanken gerät, muss eine Lösung her. Können die Drei den großen Garten zum Verkaufsargument machen?

