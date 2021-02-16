Haus-Flipping mit Tarek
Folge vom 16.02.2021: Tanz auf dem Vulkan
22 Min.Folge vom 16.02.2021
Patricia und Legacy sind Profi-Tänzer, die es als Haus-Flipper versuchen wollen. Tarek trifft das Duo in Brentwood, wo die Stars von L.A. wohnen. Die schicken Häuser in der Gegend sind keine normalen Häuser, sondern Millionenobjekte auf einem exklusiven Markt mit wenigen Käufern, die Perfektion erwarten. Wenn die beiden alles richtig machen, winkt ihnen ein Riesenprofit. Wenn nicht, droht ein Riesenverlust.
