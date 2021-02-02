Zum Inhalt springenBarrierefrei
Haus-Flipping mit Tarek

Ein Fass ohne Boden

HGTV Folge vom 02.02.2021
Ein Fass ohne Boden

Folge vom 02.02.2021: Ein Fass ohne Boden

22 Min.

Die Flipping-Neulinge Kenny und Somer haben ein Haus für 1,25 Millionen Dollar gekauft und stehen vor einem großen Risiko, denn die Geschäftsleute haben keine bislang keine Erfahrungen mit Renovierungen in dieser Liga gemacht. Ihre größte Herausforderung ist es, den Spagat zwischen luxuriösem Design und ihrem Budget schaffen. Zum Glück steht ihnen Tarek mit Rat und Tat zur Seite, damit aus dem Traumprojekt kein Albtraum wird.

