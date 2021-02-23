Haus-Flipping mit Tarek
Folge vom 23.02.2021: Hauptsache Meerblick
21 Min.Folge vom 23.02.2021
Tarek und seine Freundin, die Immobilienmaklerin Heather Rae Young, arbeiten zusammen, um Heathers Klientin und Flipping-Neuling Sheri zu helfen. Sie kündigte ihren Manager-Job, um ein High-End-Haus mit Meerblick zu flippen. Jetzt steht sie vor einem Riesenprojekt, das sie komplett alleine stemmen will. Schafft sie es, das Haus so umzubauen, dass Heather es für mindestens 1,4 Millionen Dollar verkaufen kann?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.