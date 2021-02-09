Haus-Flipping mit Tarek
Folge vom 09.02.2021: Feng-Shui in Playa del Rey
22 Min.Folge vom 09.02.2021
Amber und Carlos flippen in Playa Del Rey, einer kleinen Strandgemeinde in Südkalifornien, ein Strandhaus. Die spirituelle Amber stellt sich ein elegantes Haus im Boho-Stil mit hochwertigen Oberflächen vor, das nach Feng Shui eingerichtet ist. Carlos will nur innerhalb des Budgets bleiben, was angesichts der Ideen von Amber eine Herausforderung ist. Tarek muss dem Paar helfen, zwischen Design und Budget zu navigieren, um die gute Stimmung wieder herzustellen.
