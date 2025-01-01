Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hausmeister Krause - Ordnung muss sein

Frau wider Willen

Staffel 7Folge 1
Frau wider Willen

Hausmeister Krause - Ordnung muss sein

Folge 1: Frau wider Willen

24 Min.Ab 12

Eines Morgens wacht Dieter im Bett einer Klinik für Geschlechtsumwandlung auf - was ist passiert? Wie kommt er hierher? Langsam kommt seine Erinnerung zurück: Der Kölner Christopher Street Day hatte ihn so aufgeregt, dass er sich aufmachte, um ein für allemal mit dem ganzen Dreck in dieser Stadt aufzuräumen. Aber dann ist etwas schrecklich schief gelaufen ...

