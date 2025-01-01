Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hausmeister Krause - Ordnung muss sein

ConstantinStaffel 7Folge 3
Folge 3: Ein unmoralisches Angebot

24 Min.Ab 12

Super-Gau für Dieter Krause: Eigentümer Fritsch plant den Verkauf und Abriss der ganzen Siedlung. Schuld ist Fritschs Teilhaberin Hildegard Scholz, eine alte Dame, so extravagant wie unersättlich. Dieter gelingt es, sie umzustimmen, aber der Preis, den sie von ihm fordert, ist schrecklich hoch ...

