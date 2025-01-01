Hausmeister Krause - Ordnung muss sein
Folge 2: Die Jungfrau
24 Min.Ab 6
Als Carmen dem schüchternen Sohn des Siedlungseigentümers Fritsch gegenüber steht, weiß sie: Diese einmalige Chance ihres Lebens wird sie nutzen. Sie verdreht ihm den Kopf und verspricht ihm, dass er ihr die Jungfernschaft rauben darf - aber erst nach der Hochzeit in Las Vegas. Dummerweise steht plötzlich Carmens Liebhaber Gerry vor der Tür ...
